Auch am Sonntag wird getestet

Seit der Eröffnung des kommunalen Testzentrums (KTZ) Mosbach Anfang März wurden die Öffnungszeiten und Berechtigtenkreise mehrfach den Bedürfnissen angepasst. Zuletzt wurde zum 1. Juni die Testung von Kindern ab sechs Jahren aufgenommen. Dank des Engagements des DRK konnte nun für den kommenden Sonntag, 6. Juni, von 10 bis 12 Uhr ein weiteres Testangebot geschaffen werden, das sich an alle richtet – Einwohner wie auch Gäste der Stadt. Die Termine für den Sonntag können im Laufe des Freitagvormittags unter www.mosbach.de/schnelltest.html gebucht werden.

Die Strategie des Landes sah zunächst vor, dass man sich bei Ärzten und in Apotheken testen lassen kann. Mangels ausreichender Testangebote hat die Stadt Mosbach gemeinsam mit dem DRK ein freiwilliges Angebot in der Innenstadt geschaffen. Mit Änderung der Corona-Verordnung Anfang Mai hat das Land den Weg geebnet, dass weitere Personen und Stellen das Ergebnis von Schnelltests auf das Coronavirus offiziell bescheinigen können. Dies sind neben Arbeitgebern, Kindergärten und Schulen insbesondere auch Anbieter von Dienstleistungen wie etwa im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Bei diesen Tests handelt es sich um angeleitete Schnelltests, die unter Aufsicht vorgenommen werden.

Um das Testangebot im KTZ aufrecht zu erhalten, insbesondere aber auch um weitere Termine am Wochenende anbieten zu können, sind die Stadt und das DRK dringend auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Testhelfern. Der gemeinsame Aufruf geht deshalb an alle bereits geschulten Testhelfer und jene, die es werden möchten. Wer bereit wäre, das Testzentrum zu unterstützen, kann sich per Mail an: vorzimmer@mosbach.de wenden.