Termine auf der Seebühne:

> KJ Dallaway & Friends: A Colorful Night, Freitag, 11. Juni, 20 Uhr

> Cobody: Undercover Groove, Samstag, 12. Juni, 20 Uhr

> One of Us Impro: Eintanzhaus, Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr

> Laura Lato & Engin: Popakademie, Freitag, 18. Juni, 20 Uhr

> Rockt zu Hause: Das Open-Air-Konzert, Donnerstag, 24. Juni, 20 Uhr

> The Firebrigade: Rocks off – Back to the 80s, Freitag, 25. Juni, 20 Uhr

> Rolf Stahlhofen & Band feat. Jason Wright: Backstage Stories, Sonntag, 26. Juni, 20 Uhr

> Alex Auer & Adax Dörsam: Songwriting & Gitarrenkunst, Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr

Termine im Museumsgarten:

> Frederic Hormuth: Wer ist eigentlich "Wir"?, Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr

> Die zwei von der Klangstelle: Mit der leichten Muse gegen das Vergessen – Erinnerungen an das frühe Showbusiness, Freitag, 23. Juli, 20 Uhr

> Les Primitifs: Spiel ohne Grenzen, Samstag, 24. Juli, 20 Uhr

> Huub Dutch Duo: Jetzt kübelt’s, Sonntag, 25. Juli, 20 Uhr

> Jeanette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe: Ganz Mannheim träumt von der Liebe, Donnerstag, 29. Juli, 20 Uhr

> Twotones: Sahneschnittchen – Best-of, Freitag, 30. Juli, 20 Uhr

> Broom Bezzums: Powerful New Folk, Samstag, 31. Juli, 20 Uhr

> Susan Horn & Michael Quast: Fräulein Susis Singvergnügen, Sonntag, 1. August, 20 Uhr

Karten: Der Vorverkauf läuft ab Montag, 31. Mai, jeweils montags bis donnerstags (11 bis 14 Uhr) unter der Tickethotline 0621 / 33 67 33 3. Tickets im Internet unter www.eventim.de und www.jetzterstrechtfestival.de