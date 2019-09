Eigentlich ist der Teddybär von seinem Ursprung her ein echter Schwabe. Schließlich geht die Idee, einen Bären als Stofftier zu gestalten, auf Richard Steiff, den Neffen der weltbekannten Spielwarenpionierin Margarete Steiff zurück. 1902 kreierte er in der Fabrik seiner Tante in Giengen an der Brenz einen Bären für Kinder. Den Prototyp mit beweglichen Armen und Beinen präsentierte er ein Jahr später erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Doch niemand interessierte sich zunächst für das struppige Stofftier. Erst kurz vor Messeschluss tauchte ein amerikanischer Einkäufer an Steiffs Stand auf, sicherte sich dessen gesamten Bärenvorrat und orderte sofort nach. Ein Jahr später wurden in den USA bereits 12.000 Steiff-Bären verkauft. Zu seinem Namen "Teddy" kam der Plüschbär dann durch den damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore "Teddy" Roosevelt. Während eines Jagdausflugs weigerte sich dieser der Überlieferung nach, auf einen extra für ihn angebundenen Jungbären zu schießen. Ein Karikaturist der "Washington Post" erfuhr davon und zeichnete den Präsidenten gemeinsam mit "Teddy’s bear". Eine bessere Werbung hätte Steiff sich nicht wünschen können und so begann der weltweite Siegeszug des Teddybären. 1909, im Todesjahr von Margarete Steiff, stellte das von ihr gegründete Unternehmen bereits knapp eine Million Bären her. (Quellen: WDR und Steiff.com) (bnc)