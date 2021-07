Sargon Duran ist für Stefan Kulovits ein "Fußball-Verrückter im positiven Sinn". Der 34-Jährige spielte in Österreich in der Zweiten Liga beim SC Wiener Neustadt.. Beim aktuellen Drittligisten sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer. In dieser Position war er auch bei Admira/Wacker Mödling, Austria Wien und der österreichischen Frauen-Nationalmannschaft tätig. Der neue Assistent von "Kleppovits" gilt als Spezialist für Standard-Situationen. Duran machte sich auch kundig bei Thomas Gronnemark. Der Däne hat die im Fußball lange vernachlässigte Disziplin des Einwurfs perfektioniert. Er trägt den Titel des Weltmeisters und hält mit sagenhaften 51,83 Metern den Weltrekord.

David Lechner ist 25 Jahre alt und und laut den neuen Vorgesetzten ein "junger, dynamischer Typ". Der Athletikcoach arbeitete in den letzten vier Jahren für den Heimatverein von Stefan Kulovits, Rapid Wien. Er hat einen Bachelor-Titel im Fachgebiet "Training und Sportwissenschaften". In Liverpool hat er an einer renommierten Ausbildungs-Stätte seinen Master in "Strength and Conditioning" (Kraft und Ausdauer) gemacht. Kulovits schätzt an den neuen Mitarbeitern, dass sie erst dann Feierabend machen, wenn die Arbeit getan ist und freiweg ihre Meinung äußern. "Denn Ja-Sager bringen mich nicht weiter", meint der Co-Chef des SV Sandhausen. wob