> Die Park&Control GmbH mit Sitz in Stuttgart wurde 2010 als Tochtergesellschaft der in Leinfelden-Echterdingen ansässigen Firma APCOA Parking gegründet. Park&Control ist in der Region bereits aus der Sinsheimer Innenstadt bekannt. In ganz Deutschland bewirtschaftet das Unternehmen zahlreiche Supermarkt-Parkplätze, jeweils mit der bekannten "Vertragsstrafe" von 30 Euro. Verbraucherschützer haben schon mehrmals kritisiert, dass an den betreffenden Parkflächen nicht deutlich genug auf die Parkregeln und die damit verbundene Strafe hingewiesen werde. APCOA gilt als Europas größter Parkraumbewirtschafter. Als solcher überwacht das Unternehmen unter anderem die Parkplätze der Flughäfen Stuttgart und Baden Airpark. In Heidelberg betreibt es unter anderem das Parkhaus am Darmstädter Hof. Im Jahr 2017 verzeichnete APCOA mit über 5000 Mitarbeitern einen Umsatz von 653 Millionen Euro. luw