Hoeneß und die Achse

Immer wieder hatte Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt davon gesprochen, wie wichtig es für ihn sei, eine "Achse auf dem Platz zu haben, die uns Stabilität gibt". Bei der Nullnummer in Bielefeld hatte der Münchner seine Startformation gleich auf fünf Positionen im Vergleich zur Heimpartie gegen Mainz geändert. Diesmal wechselte er bis auf eine Ausnahme (Sargis Adamyan spielte für Jacob Bruun Larsen) nicht. Das heißt allerdings keineswegs, dass die Startplätze für das bevorstehende Derby am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart nun vergeben sind. "Es gibt keine Stammelf. Die Trainingswoche ist entscheidend. Es gilt das Leistungsprinzip und das wird angewendet", sagte Hoeneß klipp und klar.

"Rekordbesuch"

Strahlender Sonnenschein und ein herrlicher September-Samstagnachmittag. Doch wieder blieben viele der Plätze, die besetzt werden könnten, in der Sinsheimer Arena leer. Knapp über 15.000 Fans dürften nach den aktuellen Bestimmungen rein, doch Stadionsprecher Mike Diehl konnte nur 8523 vermelden. Das war zwar "Rekordbesuch" beim dritten Saisonheimspiel, aber die TSG belegt in der Zuschauertabelle mit durchschnittlich 8321 Besuchern noch hinter Aufsteiger Greuther Fürth den letzten Tabellenplatz. "Am Samstag TSG wählen und dann am Sonntag seine andere Partei", hatte Pressesprecher Holger Kliem vorher geraten. So richtig umgesetzt haben seinen Vorschlag die Hoffenheimer Fans leider nicht. awi