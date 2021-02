> Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Das war sicher die beste defensive Leistung in dieser Saison. In der ersten Halbzeit war es in beide Richtungen nahe am Optimum, weil wir die starken Rostocker bei 32 Punkten gelassen und selbst 46 Punkte gemacht haben. Es war klar, dass Rostock mit Wut im Bauch aus der Kabine kommt und uns unter Druck setzt. Zum Schluss entscheiden in so einem Match Kleinigkeiten und da hatten wir heute das Glück auf unserer Seite."

> Matthias Lautenschläger, Geschäftsführer der Academics: "Dieser Sieg hat einen riesigen Wert für uns, wenn man sich die Entstehung vor Augen führt. Ich habe mich lange an das Hinspiel erinnert gefühlt, als wir ebenfalls eine tolle Leistung gezeigt haben, in der Schlussminute aber das Ding aus der Hand geben. Diesmal war es anders, wir haben ein Match gewonnen, das physisch auf einem ganz hohen Niveau stand."

> Albert Kuppe, verletzter Flügelspieler der Heidelberger: "Ich bin total stolz auf die Jungs, alle haben bis zum Umfallen gekämpft. In Rostock haben wir auch ein tolles Spiel gemacht, am Ende aber knapp verloren." (miwi)