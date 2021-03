Michael Rechner wurde am 27. Mai 1980 in Mosbach geboren. Nach seinen fußballerischen Laufbahn studierte Rechner Sportwissenschaften an der Ruprechts-Karl-Universität Heidelberg. Er schloss das Studium mit der Magisterarbeit "Das Anforderungsprofil und die moderne Trainingsmethodik des Fußballtorwarts" ab. Seit 2015 ist er Torwarttrainer im Bundesligakader der TSG Hoffenheim.

> Stationen Junioren: unter anderem SV Schefflenz, SV Waldhof Mannheim

> Stationen Herren:

1999-2001 Hamburger SV II

2001-2002 VfR Mannheim

2002-2003 SV Waldhof Mannheim

2003-2004 Sachsen Leipzig

2004-2005 FC Schweinfurt 05

2005-2006 SV Waldhof Mannheim

2006-2008 TSG Weinheim

2008-2009 FC Zuzenhausen

> Nationalmannschaft:

1998-1999 Deutschland U-18

> Stationen als Trainer:

2008-2013 TSG Hoffenheim Akademie

2013-2014 TSG Hoffenheim II

seit 2015 TSG Hoffenheim