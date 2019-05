Der "Stapler Cup" wurde 2005 erstmals als reine deutsche Meisterschaft ausgetragen - knapp 25.000 Anmeldungen sind seither bei dem Wettbewerb eingegangen, bei dem es um Präzision, Schnelligkeit und Übersicht auf dem Gabelstapler geht. 2007 wurde die Veranstaltung um den internationalen Team-Wettbewerb "International Championship" erweitert; seit 2008 wird auch eine Firmen-Team-Meisterschaft ausgetragen. Der erste Weltmeistertitel wurde 2014 an den Deutschen Stefan Theissen vergeben, 2019 muss er diesen Titel bei der zweiten World Championship verteidigen. Seit 2015 kämpfen auch zwölf Staplerfahrerinnen in einem separaten Finale um die Auszeichnung als beste Frau am Steuer eines Gabelstaplers. Veranstalter ist die Firma "Linde Material Handling". Prominente Gäste wie Kati Wilhelm, Tom Bartels, Henry Maske oder Oliver Kahn sammeln beim Finale in Aschaffenburg durch ihren Einsatz beim Prominentenrennen "Promi Cup" für den gemeinnützigen Verein "Stapler Cup hilft" Spenden. Fast 275.000 Euro konnten so bereits gesammelt und an Bedürftige weitergeleitet werden. (rnz)