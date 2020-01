Sperrzeiten für Mathaisemarkt bleiben gleich

Auch beim 441. Mathaisemarkt der am Freitag, 6. März, eröffnet wird, ändert sich an den seit 2001 geltenden Sperrzeiten nichts. Der Gemeinderat beschloss die Festlegung einer entsprechenden Rechtsverordnung am Mittwochabend einstimmig. FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger, der traditionell als Einziger im Gremium gegen das Regelwerk gestimmt hatte, fehlte dieses Mal entschuldigt.

Damit ist es auch beim nächsten Mathaisemarkt verboten, nach Mitternacht im Freien Speisen und Getränke zu verkaufen, vor allem auf dem Festplatz und in den Straußwirtschaften. Letztere müssen der Rechtsverordnung zufolge spätestens um 2 Uhr nachts die Türen schließen. Die Verwaltung erklärte in ihrer Beschlussvorlage für die Sitzung, dass sich die Regelung in den vergangenen Jahren bewährt habe. Die Einsatzleitung des Polizeireviers Weinheim und des Postens in Schriesheim teile diese Einschätzung.

Dieser Argumentation folgten auch die Ratsfraktionen: Eine Diskussion blieb am Mittwoch aus. (fjm)