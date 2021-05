> Der Spargelhof Mayer aus Walldorf erntet in fünfter Generation das Gemüse. Anke Birkenmaier führt mit ihrem Mann Harald den Betrieb. Dort sind auch ihre Eltern Hans und Rosemarie Mayer noch immer aktiv. "So ein Hof kann nur als Familienbetrieb aufrecht erhalten werden", erklärt Anke Birkenmaier. Spargel wächst am besten in lockerem, sandigem Boden. Bis zu zwei Mal täglich müssen die Felder aufgesucht werden, um austreibende Stangen zu entdecken.

22 Zentimeter sei der Spargel im Idealfall lang, erklärt Hans Mayer. "14 Zentimeter ist das Mindestmaß." Je älter Spargel sei, umso kräftiger komme die Pflanze hoch.

Von den 45 Hektar Gesamtbetriebsfläche fallen zehn Hektar auf den Spargelanbau. Der Rest wird mit Kraichgaukorn und Blühwiesen bestellt. Auch neben der Erntezeit müssen die Spargelfelder bearbeitet und beobachtet werden, um auf mögliche Schädlinge reagieren zu können.

Die Corona-Krise hat auch beim Spargelhof Mayer zu Veränderungen geführt: Wegen der Verordnungen konnten weniger Erntehelferinnen und Erntehelfer eingesetzt werden. Statt 24 waren es 2021 nur 16. "Da war die Überlegung, was man mit den Reihen machen kann", verweist Anke Birkenmaier auf die Idee des Vermietens an Privatpersonen. "Wir haben Vertrauen, das hat gut geklappt", so ihr Fazit. Auch andere Spargelhöfe in der Region vermieten Reihen zum Selbsternten.