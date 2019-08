> Der Odenwaldklub Heidelberg ist eine von rund 100 Ortsgruppen des Odenwaldklub e.V., der 1882 in Zipfen am Otzberg gegründet wurde. Der Heidelberger Ableger entstand drei Jahre später, 1885, und gehört damit zu den ältesten Ortsgruppen des Vereins. Der Odenwaldklub Heidelberg hat rund 230 Mitglieder. Ziel des Vereins ist es, das Wandern als Naturerfahrung zu pflegen, die Umwelt zu erhalten und regionales Brauchtum und Heimatkunde zu fördern. Zu den Tätigkeiten des Klubs gehören demnach unter anderem die Markierung und Pflege von Wanderwegen in der Region. Die Vorsitzende Waltraud Nenninger und ihre Kollegen bieten mehrmals im Monat geführte Wanderungen für alle Altersklassen an. Dazu gehören Halbtages- und Tageswanderungen, aber auch mehrtägige Touren in entfernteren Regionen. Auf dem Programm des Klubs steht seit einigen Jahren auch das "Gesundheitswandern". Jeden Dienstag, 9 Uhr, und Freitag, 17 Uhr, geht es vom Aufgang zum Philosophenweg an der Albert-Ueberle-Straße auf eine fünf bis sechs Kilometer lange Wanderung. An den Touren des Vereins können auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. pne