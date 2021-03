Bei dem Phänomen "Smishing" (Kombination aus SMS und Phishing) versenden Kriminelle eine SMS mit einem Link. Wird dieser geöffnet, installiert sich eine Schadsoftware auf dem Handy. Nicht nur das eigene Mobiltelefon verschickt dann automatisch SMS an weitere Rufnummern. Es besteht außerdem die Gefahr, dass die Betrüger an sensible persönliche Daten wie zum Beispiel Passwörter oder PINs gelangen. (pol)