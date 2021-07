> "Goethe war hier", stand in Großbuchstaben auf einem Schild, das einst ein pfiffiger, geschichtsinteressierter Sohn Sinsheims mit einem Grinsen im Gesicht ans heutige Gebäude "Zu den drei Königen" hielt – darunter war allerdings in Kleingedrucktem das entscheidende, weil alles verändernde Wörtchen "nie" zu lesen. Und das heißt: So schön’s auch gewesen wär’ – in diesem "Drei Könige" war der Dichterfürst tatsächlich nicht, zumindest nicht nachts, im Bett, auf Durchreise. Denn: Als Goethe 1797 durch Sinsheim kam, war das Haus an der Einbiegung zum Kirchenviertel ein Gebäude der damaligen Kirchenverwaltung. Das einstige "Drei Könige" verorten Gebäudekundler in der Hauptstraße. Ziemlich genau dort, wo heute "König Kebab" sitzt. (tk)