Simeon Bohnert, 35 Jahre, aus Eberbach, hat nach der Realschule (Abschluss 2002) eine Ausbildung zum Zimmerer unter anderem an der Theodor-Frey-Schule in Eberbach absolviert. Ausbildungsbetrieb war die Firma Sittig und Rein, wo er bis dieses Jahr auch arbeitete. Dazwischen hat er seinen Zivildienst im technischen Service in der GRN-Klinik gemacht und 2010/11 die Meisterschule besucht. Seit 11. September ist er "Technischer Lehrer in Ausbildung" in der Theodor-Frey-Schule.