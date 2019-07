Die Schulmodernisierung wird in Heidelberg nach dem "5+2"-Konzept angegangen. Diese Liste enthält die fünf Großprojekte, die bis 2023 mit Priorität umgesetzt werden sollen sowie zwei, deren Umsetzung bereits zuvor vom Gemeinderat beschlossen worden war. Aktuell stehen auf der Liste das Hölderlin- und Bunsen-Gymnasium, die Marie-Baum-Schule, die Waldparkschule, die Mönchhofschule, die Willy-Hellpach-Schule, sowie Geschwister-Scholl-Schule. Das Konzept läuft bis 2022/2023 - dem Ende der aktuellen Finanzplanung. Noch nicht begonnen - und deshalb im Text unten nicht aufgeführt - sind die Arbeiten an der Geschwister-Scholl- und an der Mönchhofschule. An der Geschwister-Scholl-Schule soll die Sporthalle erneuert, an der Mönchhofschule die Betreuungssituation verbessert werden. Laut einer Stadtsprecherin sind beide Projekte in Vorbereitung, geplanter Baubeginn: jeweils 2020. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021/2022 wird - auf Grundlage einer von der Verwaltung erarbeiteten Priorisierung - dann zu entscheiden sein, welche neuen Projekte angegangen werden sollen. Unabhängig davon stehen jährlich 1,5 Millionen Euro für "kleinere" Modernisierungen zur Verfügung. (ani)