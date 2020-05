> Der Umbauder Geschwister-Scholl-Schule zur Gemeinschaftsschule soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Nachdem weitere Widersprüche gegen die Baugenehmigung ausblieben (siehe Artikel unten), sagt Stadtsprecher Michael Ullrich: "Meine Info ist, dass das grundsätzlich für alle Bauabschnitte gilt." Sprich, ein Einspruch in einer späteren Bauphase nicht mehr möglich sei. Im ersten Bauabschnitt wird das eingeschossige Bestandsgebäude an der Pestalozzistraße abgerissen. Ersetzt wird es durch einen dreigeschossigen Neubau mit einer Mensa sowie Zimmern für die Klassen 5 bis 10, inklusive einer Fotovoltaikanlage und Dachbegrünung. Der Eingangsbereich soll in diesem Zuge völlig neu gestaltet werden. Im zweiten Bauabschnitt (frühestens zweites Halbjahr 2021) ist der Bau der neuen Grundschule geplant, wobei der im Westen angrenzende Gebäudetrakt durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt werden soll. Der dritte Bauabschnitt (Beginn offen) widmet sich dann der Umnutzung der bestehenden dreigeschossigen Schulgebäude in Richtung der Aegidius- und Kurpfalzhalle. lew