Das nächste Bürgergespräch im Ideenwettbewerb "Gemeinsam: Schaffen – Schmetterlingsdorf Rippberg" findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in der Sporthalle in Rippberg statt. Zusammen mit dem Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Peter Hauk, sowie Forstunternehmer Karlheinz Hess aus Kirchzell findet ein "Abend für den Wald" statt. Nachgespürt wird dabei der Frage, wie es um den Wald in Rippberg/Hornbach sowie in Land und Bund steht. Drohen kahle Hänge – oder bleiben Bäume, Wald und Landschaftsbild erhalten? Alle an Nachhaltigkeit interessierten Bürgerinnen und Bürger in Rippberg, Hornbach und darüber hinaus sind zu der Veranstaltung willkommen. Es gilt die 2G-Regel.