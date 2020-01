Die Ruine Schauenburg liegt nordöstlich der Gemeinde Dossenheim in rund 275 Metern Höhe auf dem Ölberg. Sie gilt als beliebtes Ausflugsziel in der Region rund um Heidelberg. Erstmals erwähnt wurde sie 1130. 1460 wurde sie nach mehreren Tagen Belagerung von Kurfürst Friedrich I geschleift. Fortan diente das Gelände als Steinbruch, ehe dessen Betrieb in den 1920er Jahren stillgelegt wurde.

Seit 1982 kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schauenburg des örtlichen Heimatvereins um die Sicherung und den Erhalt der Burg. Eines ihrer Projekte ist es, den historischen Zugang zur Burg nachzubilden, an der die Brückenpfeiler noch heute Zeugen der einstigen Zugbrücke sind. Bereits 1934 wurde unter dem NS-Regime erstmals eine Holzbrücke am Originalplatz errichtet, die nach dem Zweiten Weltkrieg verfault war.

2009 wurde dann unter Führung der AG Schauenburg eine neue Brücke errichtet, die aber bereits 2017 morsch war. Vergangene Woche hat nun der Bau der nunmehr vierten Schauenburg-Brücke begonnen. (bmi)