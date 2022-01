Sanierte Orgel erklingt am Sonntag

Die Wiedereinweihung der Walcker-Orgel in der Peterskirche findet am Sonntag, 23. Januar, 10 Uhr, in einem von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller gehaltenen Festgottesdienst statt. Kirchenmusikdirektor Simon Langenbach bringt die Orgel unter anderem mit dem Präludium und der Fuge G-Dur BWV 541 von Johann Sebastian Bach zum Klingen.

Im Anschluss gewähren Orgelbaumeister Gerhard Lenter und Langenbach von 11.30 Uhr an "Hörbilder" in die Klänge der Orgel. Johannes Matthias Michel an der Orgel und das Nordbadische Blechbläserensemble unter der Leitung von Landesposaunenwart Armin Schaefer laden um 19 Uhr zu einem "Festkonzert mit festlicher und fetziger Musik für Orgel und Blechbläser" in die Kirche ein. Der Eintritt ist jeweils frei. Allerdings ist eine Anmeldung über www.ekiwhm.de erforderlich. Es gilt die 2 G-plus-Regel. Eine Woche später, am Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr, gibt es für Familien ein Orgelkonzert mit Musik von Michael Porr. An der Orgel sitzt Langenbach, als Erzählerin steht ihm seine Frau, Kirchenmusikdirektorin Anne Langenbach, zur Seite. Auch hier gilt: freier Eintritt nach Anmeldung und 2 G-plus. Für Schüler genügt der Schulausweis. (keke)