Die Stiftung Leben mit Krebs, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und die Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. veranstalten am Samstag, 7. September, zum zehnten Mal die Benefizregatta "Rudern gegen Krebs".

Seit 2009 haben mehr als 750 Teams auf dem Neckar für die gute Sache gerudert. Neben Heidelberg richtet die Stiftung die Regatta in diesem Jahr in acht weiteren Städten aus. Damit ist "Rudern gegen Krebs" die größte Breitensport-Veranstaltung dieser Art in Deutschland.

Das Event steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Eckart Würzner und MLP-Gründer Manfred Lautenschläger. Ab 9 Uhr werden die Rennen über eine Distanz von 300 Metern ausgetragen. Patienten, Ruderanfänger, Angehörige und Profis sitzen an diesem Tag gemeinsam im Boot. mio