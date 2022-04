> Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg, IBAN: DE77.6725.0020.0009.3129 51, BIC: SOLADES1HDB, Betreff: "RNZ hilft". Wer im Betreff zudem seine Adresse angibt, bekommt eine Spendenquittung zugeschickt. Wer mit einer Banking-App diesen QR-Code scannt, kann unkompliziert direkt spenden.

> Die Verteilung der Mittel läuft über die Evangelische und die Katholische Kirche Heidelberg. Anträge stellen in der Regel deren Sozialverbände Caritas und Diakonie, die mit ihrer Migrationsberatung in direktem Austausch mit den Menschen sind. Aber auch die Flüchtlingsbeauftragten der Kirchen und Mitgliedsgemeinden können Gelder beantragen. Unterstützt werden bedürftige Geflüchtete und Migranten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, die in Heidelberg und dem Umland leben oder einen direkten Bezug zur Stadt haben.