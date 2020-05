Reaktionen auf Boris Palmer

> Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller ist mit deutlichen Worte seinem Parteifreund Boris Palmer beigesprungen. "Dieser Satz allein, der geht so gar nicht", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Mit dem ganzen "Drumherum" sehe das allerdings schon ganz anders aus. "Ich sag’s mal ganz offen: Womit ich zunehmend ein Problem habe in unserer Gesellschaft, auch in unserer Mediengesellschaft, ist, dass solche Sätze herausgenommen werden – und darüber wird dann diskutiert", sagte der Grüne. Das führe bei ihm dazu, dass er zurückhaltender formuliere. "Ist das der Sinn und Zweck einer Demokratie, dass man nur noch abgeschliffen als Politiker redet?", fragte Untersteller. Gleichzeitig sagte er über den Tübinger Oberbürgermeister, dieser sei eigentlich "so ein kluger Kopf, dass er auch hätte wissen müssen, dass der Satz rausgezogen wird und was das am Schluss für eine Debatte auslöst."

> Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärte, ohne diesen einen Satz hätte man die Frage "streitig debattiert". Palmer habe aber angekündigt, er wolle es "ganz brutal" sagen. "Dann schmeißt man Dynamit ins Feuer und darf sich nicht wundern, wenn es hochgeht." sös