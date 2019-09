> Bei der Brandschutzbegehung in Ballenberg seien am städtischen Gebäude kleinere Mängel festgestellt worden, die man aber selbst beheben könne. Am Gemeinschaftshaus in Erlenbach müsse das Ergebnis der Untersuchung noch abgewartet werden. Hier würden aber größere Maßnahmen zu ergreifen sein, informierte Bürgermeister von Thenen.

> Für den geplanten Grüngutplatz sei ein geeigneter Platz gefunden worden, die Stadt stehe zur Umsetzung bereit. Jetzt liege aber der Ball bei der AWN, von der es bisher noch keine Reaktion gebe, sagte der Bürgermeister auf Anfrage des Gemeinderats Clemens Walz. (F)