Die Indiskreten 13

1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister?

Ja, ich kann mich sehr gut an meinen Dienstantritt fast auf den Tag genau vor sechs Jahren erinnern. Besonders habe ich noch das Bild vor Augen, als mich alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Spalier und Sonnenblumen in den Händen empfangen haben.

2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen?

Den größten Teil meines Lebens war ich Revierförster, ein Beruf, dem ich zeitlebens verbunden sein werde. Außerdem war nach der Schule Lehrer ein Traumberuf von mir.

3 Beschreiben Sie Hardheim mit drei Schlagworten ...

Das (Ost-)Tor zum Neckar-Odenwald-Kreis, lebens- und liebenswert, ein zuverlässiger Partner.

4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften …

geradlinig, bodenständig, offen.

5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs?

"Sailing" von Rod Steward, " My Way" von Frank Sinatra und "Let It Grow" von Eric Clapton.

6 Worüber können Sie lachen?

Über gute Witze, Asterix-Comics (die alten) und auch über mich selbst.

7 Und was finden sie zum Weinen?

Die Ignoranz der Umweltzerstörung, Wichtigtuer, chronische Bedenkenträger und Neinsager.

8 Wovor haben Sie Angst?

Keine Angst, aber Sorge davor, dass Technisierung, künstliche Intelligenz und Digitalisierung sich nicht als Hilfe und Erleichterung, sondern als Geißel der Menschheit erweisen.

9 Ihre größte Leidenschaft?

Meine Familie, der Wald, die Jagd.

10 Und Ihre größte Schwäche?

Ein Glas guter Rotwein.

11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken?

Mit unserem Ministerpräsidenten Kretschmann als Fortsetzung eines Vier-Augen-Gesprächs im Jahr 2016.

12 Was bedeutet für Sie Glück?

Glück ist Zufriedenheit mit sich selbst, dem Hier und Jetzt, Gesundheit und ehrliche Freunde.

13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie?

Ja, ich halte mich an den Spruch "Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden".