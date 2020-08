13 indiskrete Fragen

1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister?

Ja, das war im "Ausweichrathaus", im Büro der Firma Spitzer in Großeicholzheim. Alle Bediensteten kamen zusammen und wir stießen auf ein gutes Gelingen an. Ein großes "Hallo" war das aber nicht, weil ich ja zuvor schon über sieben Jahre als Kämmerer zur Rathausmannschaft gehört habe.

2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen?

In jedem Fall einen bei der Eisenbahn, z.B. in der Fahrplanabteilung oder auf einem großen Bahnhof.

3 Beschreiben Sie Ihre Stadt mit drei Schlagworten ...

Vielfältig, tolerant und weltoffen.

4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften …

Wissbegierig, strebsam und gesellig.

5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs?

Finkensteiner Polka (H. Mück & A. Pfluger), Deep Harmony (Handel Parker), The way old friends do (ABBA).

6 Worüber können Sie lachen?

Über Kabarettisten, die das reale Leben auf die Schippe nehmen, z.B. Gerd Dudenhöffer und Harald Schmidt.

7 Und was finden sie zum Weinen?

Dass die Menschheit auf unserem schönen Globus aus vielen Jahrhunderten mit Krieg, Not und Leid nichts gelernt hat.

8 Wovor haben Sie Angst?

Vor persönlichen Schicksalsschlägen: Unfall, Krankheit oder Tod.

9 Ihre größte Leidenschaft?

Mit Sicherheit die Blasmusik. Zwei Stunden Posaune oder Tuba spielen, und der Akku ist wieder aufgeladen!

10 Und Ihre größte Schwäche?

Ungeduld.

11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken?

Mich interessieren vor allem Personen, die das so wechselvoll verlaufene vergangene Jahrhundert durchlebt haben. Zum Beispiel Marcel Reich-Ranicki – da würde die Unterhaltung enden: "Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen ..."

12 Was bedeutet für Sie Glück?

Wenn es meiner Familie gut geht, aber natürlich auch "meiner" Gemeinde..

13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie?

Ärgere Dich nur über Dinge, die Du ändern kannst (das ist aber gar nicht so einfach!).

