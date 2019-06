> Rafik Schami wurde als Suheil Fadél am 23. Juni 1946 in Damaskus geboren. Er ist der Sohn eines Bäckers und stammt aus einer christlich-aramäischen Familie. Er ging in Damaskus zur Schule und besuchte im Libanon ein Kloster-Internat der Jesuiten. Anschließend studierte er in Damaskus Mathematik, Physik und Chemie. Bereits als Schüler machte er mit eigenen Geschichten auf sich aufmerksam. Im alten Stadtviertel von Damaskus leitete er ab 1964 die Wandzeitung "Al-Muntalak", die auch einige seiner fantasievoll erzählten Märchen für Kinder und Jugendliche druckte. Im Jahr 1971 wanderte Rafik Schami über den Libanon in die Bundesrepublik Deutschland aus, wo er Chemie und Pharmakologie an der Universität Heidelberg studierte - und 1979 mit Promotion abschloss. Seit 1982 hat er seinen Wohnsitz in der Pfalz - im selben Jahr machte er sich als Autor selbstständig. (ith)