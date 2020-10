Bürgermeister Roland Burger stellte in der Gemeinderatssitzung den Fahrradklima-Test 2020 vor und forderte die radfahrende Bevölkerung dazu auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Ergebnisse könnten dann in das Radwegekonzept für Buchen mit einfließen. Der Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt. Die Umfrage läuft noch bis 30. November. Per Fragebogen können die Teilnehmer mit wenig Aufwand die Situation für Radfahrer in ihrer Stadt oder Gemeinde bewerten.

Info: www.fahrradklima-test.adfc.de