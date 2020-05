Der Begriff "Quarantäne" hat sich erst nach der Entstehung der Gutleuthäuser (im 11. und 12. Jahrhundert) entwickelt. Er kommt aus dem Italienischen (quaranta = vierzig) und bezeichnete ursprünglich die Anzahl der Tage, die Reisende vor dem Betreten einer Stadt in einem Lazarett zubringen mussten, um keine Krankheiten – damals vornehmlich die Pest – in diese einzuschleppen. Ob die erste Quarantäne im 14. Jahrhundert im heutigen Dubrovnik oder in Venedig verhängt wurde, ist umstritten.

Das Wort "Lazarett" steht dagegen in direktem Bezug zu den Gutleuthäusern. Die Lepra war im Mittelalter auch als "Lazarus-Krankheit" bekannt, die Leprosenstätten als "Lazarus-Häuser". Daraus entwickelte sich dann später der bis heute bestehende Begriff des Lazaretts. (gin)