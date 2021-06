> Quantencomputer. Das Konzept der Quantencomputer ist eine Reaktion darauf, dass die bislang übliche Entwicklung von Hochleistungscomputern an ihre physikalischen Grenzen stößt. Ein Quantencomputer speichert Informationen nicht in Form von Bits, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich Eins oder Null.

Ein "Qubit" eines Quantencomputers kann stattdessen beides gleichzeitig sein, also Eins und Null. Das Quantenteilchen hält solange beide Zustände inne, bis man es sich ansieht oder misst. Damit können Quantencomputer um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner.

Bisher haben nur Google und IBM Quantencomputer gebaut, nun soll auch Deutschland in der Quanten-Liga mitspielen. Die Bundesregierung hatte Mitte Mai bekannt gegeben, dass sie zwei Milliarden Euro in die Hand nimmt, damit innerhalb der nächsten fünf Jahre es in Deutschland gelingt, einen konkurrenzfähigen Quantencomputer zu bauen und ein dazugehöriges Ökosystem mit potenziellen Anwendern zu schaffen.