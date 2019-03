Die Promenade im Überblick

Grundgedanke der "Machbarkeitsstudie Stadt an den Fluss" ist, dass die Leute mit großzügigen Treppen schnell zu den Stegen direkt ans Wasser kommen - vom Wieblinger Wehrsteg bis zum Karlstorbahnhof. Noch ist nicht alles genau ausgearbeitet, aber nach der Machbarkeitsstudie könnte es eine "Stadt im Fluss", eine Hausbootsiedlung, in Höhe des Marriott-Hotels (Bergheim) geben. Unweit davon soll der bestehende Steg am Ruderclub zugänglich gemacht werden. Das jetzt schon gut genutzte Iqbal-Ufer soll weitgehend erhalten bleiben. Der Sportboothafen unweit vom Bismarckplatz ist nicht öffentlich zugänglich, soll es aber bald werden. Von hier aus soll ein befestigter Steg über einen Kilometer lang direkt zum Neckarlauer (Altstadt) führen. Der wird jetzt gerade umgebaut - das erste konkrete Projekt der neuen Promenade. Der Fußgängersteg verläuft weiter zum Marstall - hier könnte es direkt am Fluss ein kleines Café geben - bis kurz vor die Alte Brücke, wo eine "Altstadt-Terrasse" am Brückenpfeiler entstehen könnte. Weiter gelangen die Fußgänger über den Steg zu "Bastion", einer heute verwahrlosten Grünfläche, die, vielleicht als Boulebahn, aufgewertet werden soll. Auf dem Steg soll es sogar Grünflächen geben. Letzte Station ist der neue "Schlossblick" am Neckarmünzplatz. Hier kommen täglich Tausende Touristen mit Bussen an, die als erstes das Schloss sehen wollen. Aber das sieht man nur vom Ufer aus. Deswegen soll es einen Übergang über die B 37 zum Fluss geben. Über großzügige Treppen in der Böschung, die mit Bäumen bepflanzt werden sollen, kommt man direkt zum Steg, der hier - je nach Richtung - endet oder beginnt. (hö)