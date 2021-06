Von den in Eberbach vertreten sämtlichen Schularten nehmen die beiden Grundschulen und die Theodor-Frey-Schule (TFS) eine gewisse Sonderrolle ein: bei den Grundschulen finden die Tests der Kinder zu Hause im Elternhaus statt und können nicht als Bestätigung etwa für Vereinsaktivitäten genutzt werden. Die (Kreis-)Berufsschule mit ihren im Schnitt eher älteren Schülern hat einen über den Rhein-Neckar-Kreis reichenden Einzugsbereich.

Damit berührt sie auch die Zuständigkeitsbereiche anderer Gesundheitsämter etwa in Rheinland-Pfalz oder im Schwäbischen mit entsprechenden Anforderungen im Coronamelde-Management. Dennoch sind auch hier die ersten Tage Regelpandemiebetrieb nach den Ferien wie geplant und vorbereitet angelaufen. Das berichten von den drei Schulleitungen Oberstudiendirektor Carlo Götz (TFS) sowie Ursula Teichtmann (Steige-Grundschule) und Tanja Ehrhard (Dr.-Weiß-Grundschule).

"Da die Kinder immer eine Maske tragen müssen, findet der Unterricht bis maximal 13 Uhr statt" berichtet Rektorin Teichtmann. Nachmittags ist kein Unterricht, aber betreut werden Kinder nach wie vor an vier Tagen am Nachmittag bis 16 Uhr. Teichtmann: "Wir freuen uns über die volle Besetzung. Die Kinder genießen die vielen Gespräche untereinander, es ist nicht mehr so gespenstig leer."

Auch Carlo Götz berichtet davon, dass von den 550 TFS-Schülern jetzt viele sagten, wie sehr sich sich freuten, wieder in die Schule zu dürfen. Zuvor sei dies doch eher als eine Pflicht empfunden worden. "Wir hatten keine Rückfragen von Eltern, weil wir schon vor den Ferien engen Kontakt hatten beim Zurückgeben der Wochenaufgaben" resümiert Tanja Ehrhard. Vorbereitung und Schulstart klappten erwartungsgemäß, die 280 Dr.Weiß-Schüler freuen sich und nutzen auch die Turnhalle wieder, können aber bislang nicht im Musikunterricht singen.

Aktuell erstellt auch die Dr.Weiß-Schule die Anforderung für Unterstützungslehrkräfte im Rahmen eines Pilotprogramms "bridge the gap". Damit möchte das Land mit 550 Planstellen für 4 500 Schulen Wissenslücken des Corona-Homeschooling überbrücken. (fhs)