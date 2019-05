Am 17. Mai lädt das Kulturlabor zu Kabarett mit "Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie" ein.

Am 5. Juli spielt die Gruppe Simplex beim > EWG-Straßenfest.

Anlässlich 40 Jahren Musikschule beteiligt man sich am 19. Juli am Jubiläumsabend.

> Jazz-Freunde kommen am 21. September mit "Full Blast" auf ihre Kosten.

> Stand-up-Comedy gibt es am 27. September mit Jochen Prang.

Am 25. Oktober ist Chansonnier Marcel Adam im Kulturlabor zu Gast.

Joscho Stephan unterhält seine Gäste am 22. November mit Gipsy-Jazz, musikalische Perlen präsentiert Meike Garden am 30. November.

Mit Gonzo’s Jam lädt am 26. Dezember wieder der Weihnachts-Rock zum Abtanzen ein.

Für 2020 stehen bereits Kabarettistin Lucy van Kuhl am 3. April 2020, der Osterrock am 12. April und Liedermacher Michael Fitz am 20. November auf dem Programm. (bnc)