Jeder kann einen Erfinder für den Europäischen Erfinderpreis nominieren. Das Auswahlverfahren beruht auf einer strengen Auslese von EPA-Experten und einer unabhängigen internationalen Jury, die Innovationen nicht nur nach der technologischen Originalität, sondern auch nach der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkung beurteilt.

Das Europäische Patentamt verleiht diesen Preis in mehreren Kategorien am 20. Juni in Österreichs Hauptstadt Wien. Bis 16. Juni kann sich die Öffentlichkeit beteiligen und über die Website des Europäischen Patentamtes Favoriten in der Kategorie "Publikumspreis" wählen. heb