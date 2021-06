Insgesamt 31 jeweils mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnungen wurden im Rahmen der Verleihung des Deutschen Jazzpreises vergeben. Hier alle Preisträger in den unterschiedlichen Kategorien:

Künstler national:

Vokal: Lucia Cadotsch

Holzblasinstrumente: Daniel Erdmann

Blechblasinstrumente: Markus Stockhausen

Piano/Keyboards: Aki Takase

Gitarre: Ronny Graupe

Bass: Eva Kruse

Schlagzeug/Perkussion: Christian Lillinger

Besondere Instrumente: Christopher Dell

Künstler des Jahres: Christian Lillinger

Band des Jahres: Philipp Gropper's PHILM

Großes Ensemble des Jahres: Andromeda Mega Express Orchestra

Künstler international:

Blasinstrumente: Jaimie Branch

Piano/Keyboards: Tigran Hamasyan

Saiteninstrumente: Wolfgang Muthspiel

Schlagzeug/Perkussion: Brian Blade

Künstler des Jahres: Tigran Hamasyan

Band des Jahres: Shake Stew

Aufnahme/Produktion national:

Album Instrumental: Julia Hülsmann Quartet – Not Far From Here

Album Vokal: Masaa – Irade

Debüt-Album: Mirna Bogdanović – Confrontation

Rundfunkproduktion: Bill Laurance & WDR Big Band Cologne

Aufnahme/Produktion international:

Album Instrumental: Carla Bley – Life Goes On

Album Vokal: Kandace Springs – The Women Who Raised Me

Debüt-Album: Joel Ross – KingMaker

Live-Events/Clubs:

Club des Jahres: LOFT in Köln

Festival des Jahres: 44. Leipziger Jazztage Transitions

Komposition/Arrangement:

Komposition: Florian Ross – Streamwalk

Arrangement: Fabia Mantwill – Ophelia

Sonderpreise:

Journalistische Leistung: Günther Huesmann "Bird Lives - Zum 100. Geburtstag von Charlie Parker"

Lebenswerk: Karsten Jahnke

Sonderpreis der Jury: Jazzclub Unterfahrt München (wit)