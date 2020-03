Polizeipräsidium Mannheim richtet Ermittlungsgruppe ein

Nach den beleidigenden Bannern aus dem Gästeblock bei dem Spiel am Samstag hat das Polizeipräsidium Mannheim angekündigt, alle weiteren Ermittlungen zu solchen Vorfällen zukünftig in einer Ermittlungsgruppe zu bündeln. Diese Ermittlungsgruppe soll sich aus erfahrenen szene- und ortskundigen Beamten zusammensetzen, teilte das Präsidium am Sonntag mit. Über die Anzahl der Beamten wird noch entschieden.

Die Videoaufzeichnungen des Samstagsspiels zwischen Hoffenheim und Bayern München sollen sequenziell ausgewertet werden, um Täter zu identifizieren. Die Polizei betont dabei, dass man weiter auf die "bestehende und seit Jahren gewachsene sehr gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der TSG 1899 Hoffenheim" setze. Darüber hinaus biete man auch allen anderen Vereinen eine enge Kooperation an.

"Den verbalen und nonverbalen Straftätern dürfen wir nicht das Feld überlassen. Deswegen gehen wir gezielt gegen Hass auch auf den Stadionrängen vor und nehmen konsequent die Ermittlungen gegen vermeintliche Straftäter auf", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. (pol/rl)