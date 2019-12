> Der ExoplanetHD 32518 b, der seit gestern "Neri" heißt, umkreist etwa 400 Lichtjahre von der Erde entfernt den Stern HD 32518, der fortan "Mago" heißt. Neben den acht Planeten unseres Sonnensystems gibt es mindestens 3500 andere Planeten, die um Sterne kreisen, die sich außerhalb dieses Systems befinden. Diese werden Exoplaneten genannt. Bei "Neri" handelt es sich um einen Gasriesen-Exoplaneten, einen sogenannten Riesen-Jupiter mit rund der dreifachen Masse des Jupiter.

Entdeckt wurde er erst im Jahr 2009. Um seinen Stern "Mago" zu umkreisen, benötigt "Neri" 157,5 Tage. "Mago" wiederum bezeichnen Astrophysiker als einen roten Riesenstern. Zwar weist er in etwa dieselbe Masse wie die Sonne auf, ist aber zehnmal so groß. Das Sternbild Giraffe, in dem sich "Neri" und "Mago" befinden, liegt in der Nähe des Polarsterns und ist für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge sichtbar. Dass die astronomischen Katalognummern von Exoplanet und Stern mit "HD" beginnen, hat übrigens nichts mit der Stadt Heidelberg zu tun. Henry Draper (1837-1882) war ein US-amerikanischer Astronom. Nach ihm ist der Katalog benannt.

> Die Ausschreibung zur Benennung des Exoplaneten-Systems startete am 7. Juni. Bis zum Einsendeschluss am 20. September waren 264 Namensvorschläge eingegangen, fünf davon wählte eine Experten-Jury für die Online-Abstimmung aus. Das Ergebnis: Sieger ist der Neckargemünder Vorschlag Neri/Mago (3414 Stimmen). Es folgten Rosenrot/Schneeweißchen (2140), Reticulata/Peralta (1348), Pioneer/Voyager (1083) und Gulliver/Brobgingnag (735). (lew)