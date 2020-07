Irmtraud Fischer wurde am 28. November 1956 in Heidelberg als Älteste von fünf Geschwistern geboren. Sie empfing am 21. März 1971 die Konfirmation in der Christuskirche in der Heidelberger Weststadt. Sie studierte Theologie von 1975 bis 1981 in Heidelberg und Tübingen. Nach dem Lehrvikariat in Bad Bellingen (Markgräflerland) und dem Theologischen Examen wurde sie 1983 in Bad Bellingen ordiniert. Nach Stationen in Freiburg und Mudau als Vikarin trat sie ihre erste Pfarrstelle in Kuppenheim-Bischweier an. Es folgten die Markusgemeinde in Heidelberg und die Pfarrei in Osterburken und Bofsheim. Seit September 2002 ist sie Pfarrerin in Buchen. mb