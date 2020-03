Petrusgemeinde weitet digitales Angebot aus

Die evangelische Petrusgemeinde Wiesloch gibt bekannt, dass es gemäß den politischen und kirchlichen Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorerst bis einschließlich 15. Juni 2020 keine Gottesdienste geben wird. Dementsprechend müssen der Mitteilung zufolge auch Taufen, Trauungen und Konfirmationen in der gewohnten Form für eine geraume Zeit verschoben werden. Auch Kreise, Chöre und anderen Gemeindegruppen können sich nicht wie üblich treffen.

Um dieser laut Petrusgemeinde für alle ganz neuen und schmerzlichen Situation gerecht zu werden, soll das digitale Angebot der Gemeinde ausgeweitet werden. Ab sofort finden sich auf der Internetpräsenz www.ekiwiesloch.de aktuelle Gottesdienste und Kindergottesdienste zum Anschauen oder Anhören, es gibt mancherlei zum Nachlesen und Mitbeten, ebenso Musikbeiträge zum Zuhören oder Mitsingen, hilfreiche Links zu weiteren Angeboten – und manches sonst, was den Verantwortlichen im Lauf der Zeit noch einfallen wird.

Natürlich: Kein noch so breites digitales Angebot kann die "analoge" Begegnung in der Gemeinde wirklich ersetzen – deutlich wird das nicht zuletzt beim Fehlen des Abendmahls. Aber auf diese Weise soll ermöglicht werden, trotz allem als Gemeinde im Kontakt miteinander und mit Jesus Christus zu bleiben, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und zusammen zu beten.

Wer selbst oder durch Angehörige keinen Zugang zum Internet hat, darf gerne im Pfarrbüro aktuelle Predigten, Gebete und sonstige Texte in gedruckter Form anfordern (Telefon 0 62 22/22 34). Ganz analog laden auch die Glocken der Stadtkirche jeden Tag am Mittag um 12 Uhr und am Abend um 19 Uhr zum Innehalten und Beten ein. Anregungen zur Gestaltung einer kurzen Gebetszeit gibt es ebenfalls im Pfarramt.

Alle Hauptamtlichen sind im Dienst und selbstverständlich telefonisch oder per E-Mail ansprechbar. Das Pfarrbüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und telefonisch oder per E-Mail (petrusgemeinde.wiesloch@kbz.ekiba.de) erreichbar. Es wird darum gebeten, vom persönlichen Erscheinen im Pfarramt Abstand zu nehmen. Näheres auch auf www.petrusgemeinde-wiesloch.de