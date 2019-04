Walldorf. (kla) An diesem Montag hat bei SAP ein Freiwilligen- und Vorruhestandsprogramm begonnen, in dessen Zuge unternehmensweit rund 4400 Stellen wegfallen sollen, 1000 bis 1200 davon in Deutschland. Bestandteile dieses Programms sollten ein Vorruhestandsprogramm für Menschen ab 55 Jahren und ein freiwilliges Abfindungsprogramm für jüngere sein. Mitarbeiter, die SAP verlassen wollen, können sich bis zum 5. Mai registrieren. Wer tatsächlich geht, wird nach dem Prinzip der "doppelten Freiwilligkeit" entschieden, wie SAP betont. Die Registrierung erfolge freiwillig und Mitarbeiter mit Kenntnissen in Wachstumsbereichen seien ausgeschlossen. Details etwa zur Höhe möglicher Abfindungen nannte SAP bislang nicht. Betriebsräte fordern für die verbleibenden Mitarbeiter eine Vereinbarung zu Weiterbildungsmaßnahmen und zur langfristigen Beschäftigungssicherung.