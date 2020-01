Die Mannheimer Partnerstadt Swansea in Großbritannien

Die Universitätsstadt Swansea hat derzeit rund 225.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt in Wales. Sie liegt am Meer und ihre Strände und das milde Klima ziehen Badegäste an. Swansea gilt als Zentrum für Glasmalerei, wichtige Wirtschaftszweige sind Schwerindustrie, Handel und Tourismus. In Swansea kann man neben seinen schönen Küsten auch die historische Burg Swansea Castle als Sehenswürdigkeit bestaunen. (sapo)