Das zur Panzergrenadierbrigade 37 gehörende Panzerbataillon 363 ist in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne stationiert. Es ist mit Kampfpanzern des Typs "Leopard 2" ausgerüstet. Der Auftrag im Gefecht besteht darin, feindliche Panzertruppen in allen Gefechtsarten bei Tag und bei Nacht zu bekämpfen. Als Kampftruppe kämpft es vor allem gegen die Panzerkräfte des Feindes – auch unter schwierigen Gelände- und Sichtbedingungen und sogar in urbanem Umfeld. Bei Operationen wird die Panzertruppe grundsätzlich gemeinsam mit der Panzergrenadiertruppe eingesetzt. Als mechanisierte Kräfte sind die Truppen Kern und Rückgrat des Deutschen Heeres und Hauptträger beweglich geführter Landoperationen. Das Panzerbataillon 363 wurde 2020 als das jüngste Panzerbataillon aufgestellt. Aktuell hat Oberstleutnant Pascal Pane das Kommando inne.