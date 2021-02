In Heidelberg gibt es für wohnungslose Menschen neben dem Winterquartier folgende Hilfsangebote:

> Obdach e.V. stellt bis zu 80 Plätze im Stadtgebiet zur Verfügung.

> Im Wichernheim der evangelischen Stadtmission in der Altstadt gibt es 70 Plätze und zusätzlich vier Plätze für wohnungslose Frauen im Margot-Becke-Ring in Kirchheim. Außerdem stehen sechs Plätze zur Betreuung in eigenem Wohnraum zur Verfügung.

> Die Jugendagentur Heidelberg hat acht Plätze zur Betreuung von jungen Volljährigen in verschiedenen Stadtteilen.

> Zwei Tagesstätten mit Fachberatung für wohnungslose Menschen stehen in Heidelberg zur Verfügung – das Karl-Klotz-Haus in der Weststadt und die Tagesstätte mit Fachberatung für wohnungslose Frauen im "FrauenRaum" im Margot-Becke-Ring 17/2 in Kirchheim. Beide werden betrieben durch den SKM. (mio)