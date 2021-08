Bei der Not-a-boring Competition bohren am 12. September zwölf Teams – von Elon Musk das "Digging Dozen" genannt – in der kalifornischen Mojave-Wüste je einen Miniatur-Tunnel. Dieser muss 30 Meter lang sein und einen Durchmesser von mindestens einem halben Meter haben. Am Ende soll werbewirksam ein Mini-Tesla durch den Tunnel fahren können. Erst danach wird der Sieger gekürt. Bewertet werden dabei drei Punkte:

> Wie schnell haben die Teams den Tunnel gebohrt?

> Wie schnell und gut werden Tunnelwand und Fahrbahn mit Beton ausgekleidet?

> Wie genau trifft die Tunnelbohrmaschine am Schluss den zuvor anvisierten Endpunkt?

Neben den Studenten der DHBW Mosbach hat es aus Deutschland nur ein weiteres Team von der TU München ins Finale geschafft. Die anderen Teilnehmer (acht Studentenmannschaften und zwei Hobby-Teams) kommen aus der Schweiz, Großbritannien sowie den USA und Indien.

> Mehr Details zum Wettbewerb: www.boringcompany.com/competition