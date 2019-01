Neujahrs-Splitter

> Die Kanoniere Ralf Ester und Norbert Preininger aus den Reihen der elfköpfigen Bürgerwehr mit Kommandant Axel Wörtge an der Spitze hatten das mit jeweils 300 Gramm Pulver gefütterte Kanonenrohr der "Giftigen Babette" und den Standmörser "Der dicke Heinrich" in Stellung gebracht und den Neujahrsempfang unüberhörbar eröffnet. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner blieb in respektvoller Entfernung. "Auch um nicht im Nachhinein noch meine Stellung als Wehrdienstverweigerer zu gefährden", begründete er gegenüber der RNZ.

> Als Vertreter der Innungen überreichten Innungsmeister Helge Eidt (Schreiner), Obermeister Jürgen Streitner (Schreiner), Ehrenobermeister Fritz Kreis (Fleischer), Hubert Scholz (Maler), Christian Randoll (Heizung/Sanitär), Michele Vetere (Friseur), Frank Schmitt (Schlosser) und Wolfgang Kress (Bäcker) an Fetzner und dessen Ehefrau Anke die Ehrengaben.

> Die Blütengarde mit Blütenprinzessin Saskia II. an der Spitze sowie die Lützelsachsener Winzerkönigin Lina I. und deren Prinzessin Jennifer zogen viele Blicke auf sich. Nur zögerlich rückte Torsten Fetzner den großen Rathausschlüssel an die Blütenprinzessin heraus. Ein Versprecher von Lina I. in ihrem Trinkspruch lockerte die Stimmung weiter auf. "Junger Wein und alte Weiber, sind die besten Zeitvertreiber", hatte die Winzerkönigin in ihrer Aufregung zum Besten gegeben. Exakt 400 kleine und die traditionelle große Neujahrsbrezel hatte Bäckermeister Wolfgang Kress für die Gäste am Neujahrsempfang gebacken. keke