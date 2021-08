> Der Motor-Sport-Club (MSC) Nußloch wurde im Jahr 1965 gegründet. 1983 erfolgte der Beitritt zum Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Der Spatenstich für das Clubgelände mit Kartbahn samt integriertem Verkehrsübungsplatz und Vereinsheim wurde am 13. Juli 2001 vollzogen. Die Anlage ist weitestgehend in Eigenarbeit von den Clubmitgliedern erbaut worden. Kartfahrer haben pro Runde eine Strecke von rund 600 Metern bei einer Fahrbahnbreite von sechs Metern zu bewältigen. Der Kurs hält 16 Kurven parat, inklusive Ampelschaltung, Zeitmessung und Flutlichtanlage. Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, die beim MSC Nußloch etwa 70 Kilometer pro Stunde beträgt, lässt sich am besten auf der rund 100 Meter langen "Speed-Geraden" erreichen. Die Karts können sowohl für professionelle Rennveranstaltungen als auch von Firmen, Schulklassen oder für private Feiern aller Art von Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren gebucht werden. Für unter 14-Jährige gibt es Kinderkarts. lew