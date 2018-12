Das Modehaus Leist blickt auf eine über 160-jährige Geschichte zurück. Es wurde im Jahr 1852 von Jacob Heinrich Leist gegründet, dem Urgroßvater des jetzigen Inhabers Dieter Leist. Nach ihm ist übrigens auch die angrenzende Jacobsgasse benannt. Im Angebot waren neben Kurz- und Textilwaren unter anderem Lebens- und Genussmittel, Gewürze, Rauchwaren, Spirituosen, Schreibwaren, Farben und Drogerieartikel. Im Jahr 1900 übernahm Sohn Georg Julius Leist die Geschäftsleitung und machte aus dem Gemischtwarenladen ein Textil-Spezialgeschäft. Nach seinem Tod im Jahr 1925 führte seine zweite Ehefrau Helene mit den Kindern Walther und Irmgard aus Leists erster Ehe das Geschäft weiter. In der schwierigen Zeit der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs stand Helene Leist eine Frau zur Seite, die in Neckargemünd nur als "Frau Hilde" bekannt war. Nach dem Krieg und Gefangenschaft übernahm Walter Leist im Jahr 1948 das Geschäft. In den 60er und 70er Jahren erweiterte er dank des Wirtschaftswunders das Geschäft auf die vierfache Größe und machte das Textilkaufhaus "I. H. Leist" daraus - wobei das "I" ein "J" für Jacob sein sollte. Im Jahr 1985 übernahm der jetzige Inhaber Dieter Leist das Geschäft in vierter Generation. Er vergrößerte den Laden erneut und spezialisierte sich auf Damenoberbekleidung. (rnz)