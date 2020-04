Die Mahlzeiten der Firma Apetito werden unter Beachtung der Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit hergestellt, was die Gesundheitsbehörden regelmäßig überwachen. Nach Portionierung und einem Schockfrostungsprozess, um die Vitamine und Nährwerte der Mahlzeiten zu erhalten, kommen die bestellten Menüs in einer ununterbrochenen Kühlkette zur Sozialstation. Dort werden diese am Tag der Auslieferung, genau in der Reihenfolge der Fahrtstrecke, in die Ofenfächer der beiden Frische-Mobile eingelegt und computergesteuert bis zur Übergabe fertig gekocht. pm