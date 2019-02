> Die Materialseilbahn verbindet seit rund 100 Jahren den Nußlocher Steinbruch mit dem Zementwerk von HeidelbergCement in Leimen. Die 5400 Meter lange Strecke ging erstmals im Mai 1917 in Betrieb, wurde aber wegen des Ersten Weltkriegs schnell wieder eingestellt. Ein Jahr später startete schließlich der reguläre Betrieb. Die insgesamt 260 Gondeln transportieren in einer Stunde etwa 320 Tonnen Kalkstein vom Nußlocher Steinbruch ins Zementwerk nach Leimen, was im Jahr etwa 800 000 Tonnen ergibt. Die Seilbahn wird auf der Strecke von 60 Stützen gehalten und es gibt eine "Eckstation", bei der die Seilbahn eine Kurve macht und in der die Loren nicht auf dem Seil, sondern auf Schienen laufen. Der Energieverbrauch ist, auch dank des Gefälles zwischen Nußloch und Leimen erstaunlich gering und beträgt rund 40 Kilowatt - was in etwa der Motorleistung eines Kleinwagens entspricht. Die Loren fahren gefüllt ins Zementwerk und leer zurück. Die Seilbahn ersetzt etwa 40 000 Lastwagen-Fahrten jährlich. Sie wird voraussichtlich noch etwa zehn Jahre in Betrieb sein - so lange kann im Nußlocher Steinbruch Kalkstein abgebaut werden. Was dann mit ihr passiert, ist unklar. cm