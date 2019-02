Der Masterplan

Vier Planungsteams aus Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Verkehrsexperten erarbeiten derzeit Zukunftsvisionen für das Neuenheimer Feld und dessen verkehrliche Erschließung. Jede Bürogemeinschaft erarbeitet dabei zwei Varianten, die sich in ihren Grundideen aber ähneln. Als nächste Schritte sind zwei öffentliche Sitzungen des Forums "Masterplan Neuenheimer Feld" am 20. Februar und 1. März geplant. In diesem Gremium sind alle Nutzer des Gebietes, aber auch die angrenzenden Stadtteile, Naturschützer und Gärtnervereinigungen vertreten. Danach folgt die Beratung in den Bezirksbeiräten und gemeinderätlichen Gremien. Im Anschluss folgt die dritte Phase des Planungsateliers. Auf dieser Grundlage wählt der Gemeinderat einige Varianten aus, die weiterverfolgt werden sollen.

In der dritten Phase des Planungsateliers ist auch wieder eine Online-Beteiligung vorgesehen, bei der alle Heidelberger mitmachen können. Die Teams bekommen nach jeder Beteiligungsstufe Rückmeldung und sollen möglichst viel von den Anregungen mit in ihre Entwürfe einarbeiten. Am Ende des mindestens zweijährigen Prozesses soll dann der Masterplan stehen - als Grundlage für alle weiteren Planungen im Neuenheimer Feld. (hob)